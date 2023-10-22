باحث بمرصد الأزهر: الاحتلال ينفذ إبادة عرقية ضد الشعب الفلسطيني

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، الباحث بوحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الاحتلال الصهيوني يصعد من مساعيه لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إلى جانب الارتفاع الحاد لأعمال العنف التي يمارسها المستوطنين ضد الفلسطينيين، وسط دعم كامل من قوات الاحتلال، مستغلين انشغال العالم بأسره بتغطية أحداث عدوانه على غزة.

وأضاف الباحث بوحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «وفقا لمنظمات حقوقية يسارية داخل الكيان الصهيوني الحقوقية، نزح سكان ما لا يقل عن 13 تجمعًا رعويًا، متمثلين في 82 عائلة فلسطينية، اضطروا إلى مغادرة أراضيهم في جميع أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة إلى تهجير 400 مواطن فلسطيني قسريًا من المنطقة الواقعة بين رام الله وغور الأردن».

زيادة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

وتابع أنه ويظهر من خلال إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية أن حدة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين قد ازدادت تحت حماية شرطة وجيش الاحتلال، حيث بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا بالضفة الغربية 84 شخصًا، وذلك بعد مرور ستة عشر يومًا منذ بداية عدوان الاحتلال الغاشم على غزة.

الاحتلال يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية

ونوه بأن الاحتلال يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر التطهير العرقي للشعب الفلسطيني، من خلال ممارسات العنف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين في الضفة الغربية.