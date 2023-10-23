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«مرصد الأزهر»: الاحتلال الإسرائيلي دمر 31 مسجدًا وقصف 3 كنائس في غزة

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
12:07 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
الاحتلال يستهدف المساجد والكنائس خلال العدوان على غزة

الاحتلال يستهدف المساجد والكنائس خلال العدوان على غزة

أعلن مرصد الأزهر، أنّ المساجد كان لها نصيب كبير من الدمار الهائل الذي تشهده غزة جراء القصف الصهيوني ،الغاشم الذي يتعرض له القطاع المحاصر منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، والتي من الممكن وصفها بـ«حرب إبادة»، مؤكدًا أن الاحتلال دمر 31 مسجدًا بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير عشرات المساجد الأخرى بشكل جزئي.

استهداف المساجد وتدمير الكنائس

وأشار «المرصد» إلى أنّه اتضح من خلال بيانات وزارة الأوقاف الفلسطينية، أن الاحتلال الصهيوني دائما ما يستهدف المساجد أثناء عملياته العسكرية المتوالية ضد قطاع غزة، ولكن التدمير والهلاك الذي لحق بالمساجد هذه المرة هو أشد ضراوة وعنفًا من الكم والكيف، حيث دمر جيش الاحتلال خلال ما تُسمى عملية «حارس الأسوار» في عام 2021 نحو 3 مساجد بشكلٍ كاملٍ، وألحق أضرارًا جزئية بنحو 40 مسجدًا، أما خلال ما أطلق عليه الاحتلال عملية «العصف المأكول»، التي نفذها الاحتلال عام 2014م، دمر نحو 110 مساجد بشكل كلي وجزئي بقطاع غزة.

ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب

وتابع: «يبدو أن الاحتلال يستهدف دور العبادة بشكل عام داخل قطاع غزة المحاصر، حيث لم تسلم الكنائس من القصف الصهيوني الغاشم، فقد تضررت 3 كنائس بشكل بالغ خلال هذا العدوان الآثم على قطاع غزة»، ومن أبرز تلك الكنائس التي تعرضت لأضرار بالغة، كنيسة الروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنائس العالم- وسط قطاع غزة، والتي تعرضت للقصف وراح ضحية هذا القصف عددًا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن استهداف الاحتلال لدور العبادة هو استمرار لجرائمه الإرهابية التي تخالف كل القيم والأعراف الدينية والإنسانية، فلم يراع الاحتلال حرمتها ولا قدسيتها، بل قام باستهدافها وتدميرها، لافتًا إلى أن هذه الجرائم قد تجاوزت كل الشرائع والقوانين الدولية التي كفلت حرية العبادة، كما أنها ستبقى محفورة في ذاكرة أبناء الشعب الفلسطيني بل والمسلمين والعالم على الدوام.

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