استقرار أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الاثنين 9-10-2023

استقرت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 9-10-2023 في مصر، بسبب وجود كميات وفيرة منها في الأسواق، حيث تعد اللحوم الحمراء أحد أهم مصادر البروتين والمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم للحصول على البروتينات، كما تدخل في العديد من الأطباق الشهية.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

وسجلت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، استقرارا داخل الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، وتراوح السعر في المتوسط بين 270 إلى 300 جنيهًا للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع والمكان، وفق ما رصدته «الوطن» في مختلف الأسواق المحلية اليوم، وما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

يصل سعر كيلو اللحم البقري البلدي إلى 285 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 250 إلى 420 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بين 190 إلى 360 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز صغير بين 240 إلى 400 جنيه.

يتراوح سعر لحم الكندوز الكبير بين 220 إلى 340 جنيها.

يتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و370 جنيها.

يتراوح سعر لحم بتلو بين 250 و450 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 200 إلى 320 جنيها.

يصل سعر الريش الضأن بلدي إلى 430 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة بين 260 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 267 إلى 280 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 250 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن بين 240 إلى 340 جنيها.