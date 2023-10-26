الكشف على 1066 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية كفر الجرايدة التابعة لمركز بيلا، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال كبير من الأهالي على القافلة الطبية

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية كفر الجرايدة والقرى المجاورة بمركز بيلا، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلا عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1066 مواطنا، وخضع 85 مواطنا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ182 حالة، وأشعة لـ5 حالات، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، وانتفع بها 572 مواطنًا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشارت إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ6 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ5 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدمةً الشكر لكل من الإدارة الصحية ببيلا، ومستشفي بيلا المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.