اليوم.. انقطاع مياه الشرب بمناطق غرب الإسكندرية بداية من 6 مساء

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن انقطاع مياه الشرب بمناطق غرب المدينة، بمنطقة البيطاش وحتى الكيلو 21، وذلك اليوم السبت بداية من الساعة 6 مساءً، حيث من المقرر القيام بأعمال صيانة طارئة لمحطة أبو يوسف غرب المحافظة.

انقطاع مياه الشرب اليوم في غرب الإسكندرية

وقالت الشركة في بيان لها، إنه من المقرر بدء أعمال صيانة طارئة داخل محطة أبو يوسف اليوم السبت، مما يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه بداية من منطقة البيطاش وصولاً إلي الكيلو 21 غرب الإسكندرية، حيث تبدأ أعمال الصيانة الساعه 6 مساءاً والتي يترتب عليها الانقطاع.

تعرف على موعد عودة مياه الشرب في غرب الإسكندرية اليوم

وأضافت الشركة أن إعادة المياه بصورة طبيعية والضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة، حيث لم تحدد الشركة موعدا لانقطاع المياه، حيث يعود ذلك لموعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي تبدأ مساء اليوم، ولم تحدد موعد العودة أو عدد ساعات أعمال الصيانة التي تتم داخل محطة مياه الشرب.

وأهابت شركة مياه الشرب، المواطنين في مناطق البيطاش والكيلو 21 والهانوفيل وأبو يوسف، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، حيث منحت الشركة أكثر من 7 ساعات لتدبير احتياجات المياه خاصة مع وجود أطفال في المنازل.

خدمات شركة مياه الشرب في الإسكندرية

كانت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، أتاحت عددا من الخدمات الإلكترونية، وذلك من أجل تسهيل عملية التحصيل والدفع والخدمات على المواطنين، دون الذهاب إلى فرع الشركة أو الانتظار، وتوفير الجهد والوقت وإنهاء عدد من الخدمات إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مياه الشرب.