«وفا»: تدمير عدة منازل في مخيم جباليا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل

قصف جيش الاحتلال، الليلة، عشرات الصواريخ والقنابل المتفجرة الارتجاجية على عدة مناطق في قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير عدة منازل في منطقة الشهداء بمخيم جباليا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»

وتواجد العديد من المواطنين حتى الآن تحت أنقاض البيوت التي تدمرت بسبب قصف جيش الاحتلال للمنازل في جباليا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

ووفقا لـ«وفا» فأن جيش الاحتلال نفذ ما لا يقل عن 25 مجزرة خلال يوم الأحد فقط ويستهدف المنازل بشكل مباشر دون تحذير الأهالي.

وأشارت إلى قيام طيران الاحتلال الحربي والمدفعية الإسرائيلية بتنفيذ حزام ناري في المنطقة الشمالية الشرقية لقطاع غزة.