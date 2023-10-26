هل يتعطل صرف الخبز بالمحافظات بسبب التوقيت الشتوي مثل البنوك؟

يشعر آلاف المواطنين بالقلق من تعطيل صرف الخبز بسبب تطبيق التوقيت الشتوي بالمحافظات كما حدث مع البنوك، ولكن مديريات التموين أوضحت مواعيد عمل أفران العيش في التوقيت الشتوي، وتفاصيل الحصول على الخبز بالتزامن مع بدء تطبيقه رسميًا منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حقيقة تعطيل صرف الخبز بسبب التوقيت الشتوي بالمحافظات مثل البنوك، ومواعيد عمل أفران العيش في التوقيت الشتوي، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

هل يتعطل صرف الخبز بسبب التوقيت الشتوي؟

وأوضحت مديريات التموين عدم وجود تعطيل صرف الخبز بسبب التوقيت الشتوي، فضلًا عن إعلان مواعيد عمل أفران العيش في التوقيت الشتوي في مصر 2024، حيث يتم صرف 5 أرغفة خبز مدعم بصورة يومية لكل مواطن مقيد في بطاقة التموين، بينما يبلغ سعر الرغيف المدعم 5 قروش فقط.

مواعيد عمل أفران العيش في التوقيت الشتوي

وتبدأ مواعيد عمل أفران العيش في التوقيت الشتوي في مصر 2024 لصرف الخبز للمواطنين، بدءًا من الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء في مختلف المخابز، بينما هناك عدد من المخابز التي تعمل حتى الفترة المسائية وتحديدًا الساعة التاسعة مساءً والمعلن عنها في كل محافظة على حدة من خلال الإدارات التموينية.

هل تم تغيير الساعة في مصر اليوم؟

وأعلن مجلس الوزراء موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024 والذي يبدأ تطبيقه رسميًا، بينما لم يتم تغيير الساعة في مصر اليوم، ولكنه من المقرر أن يتم تغيير الساعة منتصف الليل اليوم الخميس، حيث يبدأ في تمام الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس وبداية الجمعة لتصبح 11:00 مساء الخميس.

هل يجوز صرف الخبز من أي محافظة 2023؟

وأوضحت وزارة التموين، إنّه لا يجوز صرف الخبز من أي محافظة 2023، بل يتمكن صاحب البطاقة من صرف الخبز من أي مخبز في نطاق المحافظة الصادر منها البطاقة والتي يقيم فيها منذ أكتوبر 2021، بينما لا يتمكن من استخدامها في أي محافظة أخرى، ويتم تطبيق ذلك مع السلع التموينية أيضًا.