لافروف: استمرار المشاورات بشأن تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي

رجح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميٍس، استمرار المشاورات بشأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لافتًا إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من المشاورات خلال الأيام المقبلة.

تصريحات خلال زيارة بيونج يانج

وقال لافروف، في تصريحات له اليوم خلال زيارته إلى بيونج يانج، إنه من المفترض أن المشاورات مع الدول المعنية ستستمر على أي حال، وأضاف أن «مصر تبدي مبادرة، جميعنا نريد أن نرى تراجعاً في التصعيد في قطاع غزة، وسنجري اتصالات في الأيام المقبلة لنرى مدى واقعية توقعاتنا»، بحسب ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء مساء اليوم الخميس.

تعليق على مجلس الأمن

كما شدد وزير الخارجية الروسي على أن الخيار الأفضل كان يتمثل في اتخاذ قرار من جانب مجلس الأمن الدولي يدعو جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عنف وضمان معالجة القضايا الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة الحقيقية التي تهدد قطاع غزة والملايين من السكان الذين يعيشون هناك.

أهمية التصديق على القرار

وتابع: «لكن لسوء الحظ، لم يتم إقرار هذا القرار، على الرغم من أنني لست متأكدًا من أنه لو كان تم بالفعل التصديق على هذا القرار، كان كل شيء سيستمر بهذه الطريقة أم لا، أو كان سيتم إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار ويتم حل الأزمات الإنسانية، لكن لم يكن هناك استئناف أيضًا».