اليابان تحث إسرائيل على وقف الهجوم على غزة مؤقتا

حثت اليابان إسرائيل على وقف هجومها على قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع بين وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية وسفير إسرائيل لدى اليابان، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت صحيفة أساهي شيمبون اليابانية أن الحكومة اليابانية تقوم بالترتيبات النهائية لإرسال وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا إلى إسرائيل والأردن في أول نوفمبر المقبل في إطار جهود طوكيو لتهدئة صراع الشرق الأوسط.

وفى وقت سابق، وجهت وزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا، الشكر العميق والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على عقد قمة القاهرة للسلام في مصر، مؤكدةً على ضرورة الموقف في غزة ومضاعفة الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد من أجل منع العدوان من الانتشار في المنطقة وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

وأكدت وزيرة خارجية اليابان، أن مصر لعبت دورا عظيما وأساسيا في تقديم المساعدات لغزة، واليابان ترحب بإدخال الشاحنات إلى هناك من معبر رفح، فهذه المبادرة تنمية حقيقية على الأرض، وهذا سيسهم في تحسين الوضع الإنساني على الأرض.

وتابعت: «علينا تقديم المساعدات اللازمة لقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، واليابان خصصت 10 ملايين دولار إلى الأشخاص في قطاع غزة ونخطط لتقديم المساعدات بناءً على الاحتياجات على الأرض بطريقة فورية».