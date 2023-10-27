نصائح من وزارة الصحة للحفاظ على العيون.. توقف عن التدخين

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحفاظ على العيون، مطالبة بضرورة إجراء الفحوصات الطبية المنتظمة للعين، وارتداء النظارات الشمسة والقبعات ذات الحواف في الهواء الطلق، وارتداء أدوات الحماية للعين عند استخدام الأدوات والمواد الكيميائية والتوقف بشكل عاجل عن التدخين.

حملة 100 يوم صحة

يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهضو بالصحة العامة للمواطنين والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار جسيمة على الصحة العامة.

الاكتشاف المبكر عن الأمراض

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الكشف المبكر عن الأمراض، لافتة الى ان هذا يساهم فى رفع معدلات الشفاء بنسب تصل إلى 90%، مشيرة الى حملة «100 يوم صحة» والتى توفر خدمة الكشف المبكر دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية، لافتة الى أنها تعمل بشكل يومكي عدا يوم الجمعة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، الحملة تعمل على مستوى محافظات الجمهورية داخل الوحدات الصحية والميادين والمؤسسات، ويمكن طلب الخدمة المنزلية للأشخاص الغير قادرية عن طريق الخط الساخن للوزارة 105 .