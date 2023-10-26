«عربية الشيوخ»: ما قدمه الرئيس للقضية الفلسطينية خلال 20 يوما «إنجاز تاريخي»

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الجميع يتفق على أن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية إنجاز تاريخي يسجله التاريخ، وكل خطوة للرئيس تضع مصر في المقام والصف الأول بين الدول الكبرى على كل المستويات سواء الأوروبية أو العربية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما صرح به الرئيس السيسي من رسائل خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الحفاظ على الدولة الفلسطينية وأرضها ومقتضيات شعبها، والرفض التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، تأكيدا على موقف مصر الثابت بأن هذا الأمر ينهي القضية الفلسطينية تماما، فضلا عن تمسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني على أكمل وجه والحفاظ على أرضه.

اعتراف المجتمع الدولي بمحورية الدور المصري

وأشار إلى أن اعتراف المجتمع الدولي بمحورية الدور المصري، وحرص قادة وزعماء العالم على التواصل مع مصر وزيارتها تأكيدا على دورها المحوري والتاريخي في القضية الفلسطينية، والدور الكبير للرئيس السيسي لرفع شأن الدولة المصرية.

الشعب المصري بالكامل خلف الرئيس السيسي

وأكد أن الشعب المصري الآن لا يفكر في أوضاع اقتصادية أو غلاء أو غيره، وأصبح الجميع الآن ملتف حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة الفلسطينية: «أنا بنقل رؤية المواطن المصري البسيط اللي أنا قاعد معاه علطول بعيدا عن النخبة».

وأوضح أن الشعب المصري قيادة وشعب، يرفض بشكل قاطع شديد اللهجة على هجمة تتارية لم تحدث في التاريخ على مستوى العالم أجمع، فهذه إبادة جماعية للإنسانية «نساء وأطفال وشيوخ».