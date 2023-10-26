مواعيد القطارات من المنصورة إلى الإسكندرية بالتوقيت الشتوي

أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تشغيل القطارات بالتوقيت الشتوي وعرض جدول مواعيد القطارات المتجهة من مدينة المنصورة إلى الإسكندرية وسيدي جابر وذلك اعتبارا من يوم الخميس بتاريخ 26 أكتوبر الجاري 2023 بتأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 12 صباحا لتصبح الساعة 11 مساء.

جدول مواعيد القطارات المتجهة من المنصورة إلى الإسكندرية بالتوقيت الشتوي

تستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في معرفة جدول مواعيد القطارات بالتوقيت الشتوي المتجهة من مدينة المنصورة إلى الإسكندرية وفقا لهيئة سكك حديد مصر:

-القطار رقم 584/585 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 الوصول 08:20

-القطار رقم 566/567 نوع مكيف روسي المغادرة 09:00 الوصول 12:30

-القطار رقم 516/517 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 الوصول 08:10

- القطار رقم 3022/3021 نوع مكيف روسي المغادرة 07:15 الوصول 10:5

جدول مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى المنصورة بالتوقيت الشتوي

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول مواعيد القطارات المتجهة من مدينة الإسكندرية إلى المنصورة بالتوقيت الشتوي كالاتي:

- القطار رقم 586/587 نوع مكيف روسي المغادرة 02:20 الوصول 05:39

-القطار رقم 568/569 نوع مكيف روسي المغادرة 06:10 الوصول 09:20

- القطار رقم 518/519 نوع مكيف روسي المغادرة 09:20 الوصول 12:15

-القطار رقم 3019/3020 نوع مكيف روسي المغادرة 11:00 الوصول 01:49

جدول مواعيد قطارات المنصورة إلى سيدي جابر بالتوقيت الشتوي

-القطار رقم 584/585 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 الوصول 08:08

-القطار رقم 566/567 نوع مكيف روسي المغادرة 09:00 الوصول 12:17

-القطار رقم 516/517 نوع مكيف روسي المغادرة 05:15 الوصول 07:58

-القطار رقم 3022/3012 نوع مكيف روسي المغادرة 07:15 الوصول 09:53

جدول مواعيد القطارات من سيدي جابر إلى المنصورة بالتوقيت الشتوي

-القطار رقم 586/587 نوع مكيف روسي المغادرة 02:34 الوصول 05:39

-القطار رقم 568/569 نوع مكيف روسي المغادرة 06:23 الوصول 09:20

-القطار رقم 518/519 نوع مكيف روسي المغادرة 09:35 الوصول 12:15

-القطار رقم 3019/3020 نوع مكيف روسي المغادرة 11:13 الوصول 01:49