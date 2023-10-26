شهادات البنك الأهلي الأعلى في العائد.. حد أدنى 1000 جنيه

أتاح البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية، ذات عوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، ومدد أيضًا مختلفة، نرصدها في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

وتعتبر الشهادة البلاتينية الأعلى في البنك الأهلي، إذ أن المدة الـ3 سنوات، بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، وبعائد ثابت طوال المدة، وهو 19% سنويًا ودورية صرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج

وبالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، يكون العائد للسنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد متغير

وعن الشهادة البلاتينية بعائد متغير، تكون المدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، والعائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية

وبالنسبة للشهادة الخماسية من البنك الأهلي، المدة 5 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد 12.25%.

شهادة أمان المصريين

ويتيح البنك الأهلي المصري شهادة أمان المصريين، إذ أن المدة 3 سنوات، وفئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأقصى 2500 جنيه، وسعر العائد 13%.