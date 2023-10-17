تفاصيل إتاحة البنك الأهلي المصري استقبال الحوالات الخارجية لحظيا

كشف البنك الأهلي المصري، عن إمكانية استقبال الحوالات الخارجية لحظيًا في الوقت الحالي، من خلال محفظة الفون كاش على مدار 24 ساعة، بحسب الصفحة الرسمية للبنك عبر موقع «فيسبوك».

ونرصد في السطور التالية، خطوات الاشتراك في خدمة الأهلي الفون كاش، بحسب البنك الأهلي.

خطوات استخدام خدمة الأهلي الفون كاش

- الخدمة مقدمة لعملاء البنك الأهلي المصري المصدرة لهم بطاقات ماستركارد و فيزا وميزة ائتمان، خصم مباشر، المدفوعة مقدما المرتبات.

- إدخال الرقم القومي وكذلك رقم هاتفك المحمول المسجل لدى البنك حتى يتم استقبال طلبك بنجاح.

- سيتحقق النظام من البيانات، وسيرسل رمز التحقق على الهاتف المحمول.

- إدخال رمز التحقق وسيتأكد النظام من صحة الكود.

- إدخال رقم الهاتف المحمول المراد الاشتراك به والمسجل باسمك لدى شركة الاتصالات التابع لها خط الهاتف المحمول.

التسجيل عبر خدمة الأهلي فون

- التأكد من أنه لا توجد محافظ إلكترونية مسجلة على رقم الهاتف المحمول، حتى يتسنى تنفيذ طلبكم.

- تسجيل طلبكم على النظام، وسيتم فور تنفيذه إرسال رابط تحميل التطبيق.

وبحسب تعليمات البنك المركزي المصري، جرى زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحفظة، لتصبح 30 ألف جنيه مصري و100 ألف جنيه مصري على التوالي، وجرى زيادة رصيد المحفظة ليصبح 50 ألف جنيه مصري.