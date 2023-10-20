عائد يصل إلى 22%.. أعلى شهادات بالعملة المحلية في البنك الأهلي
كتب:
منة العشماوي
08:16 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
أعلى شهادات البنك الأهلي
يوفر البنك الأهلي المصري، عددا مختلفا من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية وتتميز بالعائد المرتفع، ودوريات صرف متنوعة، ونوع فائدة ثابتة وتراكمية، ويصل العائد إلى 22%.
وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023 من البنك الأهلي، نرصد أعلى شهادات البنك الأهلي بالعملة المحلية.
الشهادة البلاتينية
الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
- سعر العائد ثابت طوال المدة 19% يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
- العائد متدرج السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
- سعر العائد 19.5% ربع سنويًا، وهو متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بزياده 0.25%.
الشهادة الخماسية
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 5 سنوات.
- سعر العائد 12.25%.
شهادة أمان المصريين
- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه.
- المدة 3 سنوات.
- سعر العائد 13%.