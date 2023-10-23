تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 19.5%

يوفر البنك الأهلي المصري للمواطنين العديد من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية والتي تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقا لكل شهادة، منها «البلاتينية» وشهادة أمان المصريين، في ظل أن إتاحة العديد من البنوك المصرية شهادات ادخارية أخرى.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادات الادخارية من البنك الأهلي المصري، التي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادات البلاتينية

- يتيح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية تسمى «البلاتينية» تصل المدة الخاصة بها إلى 3 أعوام فيما يبلغ الحد الأدني للشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يصل العائد الخاص بالشهادة إلى 19% شهريًا وثابتًا طوال مدة الشهادة في ظل أن لا يمكن الاسترداد قبل مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- كما يوفر البنك شهادة ادخارية بلاتينية أخري ذات العائد المتدرج يبلغ الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها ومدة تصل إلى 3 سنوات وبالنسبة لسعر العائد يصل في السنة الأولي إلى 22% والسنة الثانية 18% ويصل في السنة الثالثة إلى 16% ويتم صرف العائد شهريًا وذلك طوال مدة الشهادة فيما يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، وفقًا للتعليمات السارية.

- فيما يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير والتي يبدأ الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه، وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 19.5% ربع سنوي، كما يتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- ويقدم البنك الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري والتي يصل العائد الخاص بها إلى 12.25%، ويتم صرفة بشكل شهري وثابت طوال مدة الشهادة في ظل أن لا يستطيع العميل استرداد القيمة الخاصة بالشهادة قبل مرور 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.

تفاصيل شهادة أمان المصريين

- كما أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل شهادة أمان المصريين والتي يبلغ شرائها من 500 ومدة تصل إلى 3 سنوات، كما يبلغ سعر العائد 13% فيما تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة و يمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء، وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.