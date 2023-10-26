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عاجل.. رئيس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية داخل مطار القاهرة

كتب:

أسماء زايد
03:20 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالترخيص لشركة ميناء القاهرة الجوي بإنشاء وتطوير منطقة استثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولي مقسمة إلى خمس قطع.

وألزم رئيس مجلس الوزراء، في قراره، شركة ميناء القاهرة الجـوي بالانتهاء من أعمال تنمية المنطقة الاستثمارية وتطويرها وتشغيلها في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر 2028، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.

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