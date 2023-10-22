مزاد مطار القاهرة فرصتك لاقتناء سيارة بأقل سعر.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أصبحت لديك فرصة للحصول على سيارة من بين 14 ماركة شهير.. وبأقل سعر، ولن تحتاج سوى المشاركة في جلسة مزاد مطار القاهرة، والتي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، لبيع عدد من السيارات، وتعرض كافة تفاصيل جلسة المزاد العلني المقررة في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، وتشمل بيع 32 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

الشروط الواجب توافرها في دخول جلسة مزاد مطار القاهرة

تتلخص أهم الشروط للدخول في مزاد مطار القاهرة في الآتي:

- شراء كراسة شروط المزاد بقيمة 400 جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

- معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأتوبيسات في المطار.. من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية، وحتى يوم عقد المزاد.

- سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات مطار القاهرة كتأمين مؤقت، ولا يرد التأمين إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين.

سيارات مزاد مطار القاهرة

تشمل حلسة مزاد مطار القاهرة، بحسب بيان، بيع 32 سيارة من ماركات مختلفة، أبرزها مرسيدس وفولفو وBMW وفولكس ورانج روفر وتويوتا كرولا وراف وكامرى وبرادو ونيسان مورانو وهامر ونيسان بيك أب وهيونداي ميكروباص وشيفرولية لومينا ومازدا ودودج شارجر.

الأوراق المطلوبة للدخول في مزاد مطار القاهرة

- تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين سارية.

- تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).

ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.