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قمة القاهرة للسلام

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مطار القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال ضيوف قمة مصر الدولية للسلام

كتب:

أيمن حمزة
04:44 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
طوارئ في مطار القاهرة الدولي بالترامن مع وصول المشاركين بقمة القاهرة للسلام

طوارئ في مطار القاهرة الدولي بالترامن مع وصول المشاركين بقمة القاهرة للسلام

شهد مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حالة من الطوارئ، وذلك تمهيدا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين بقمة القاهرة للسلام.

وقال محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، إن مطار القاهرة الدولي وجميع المطارات المصرية، على أتم استعداد لاستقبال ضيوف مصر حلال الساعات القليلة المقبلة، موكدا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» سنستقبل جميع ضيوف مصر بكل ترحاب، ونتمنى أن يكلل الله جهود مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنجاح والتوفيق.

سعيد محروس: مطار القاهرة جاهز لاستقبال ضيوف مؤتمر مصر للسلام

وشددت قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة مجدي إسحاق، على جميع العاملين بتقديم خدمة متميزة لكل ضيوف مصر دون تمييز، والعمل على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، خاصة خلال التواجد بمنطقة مهبط الطائرات، وتنفيذ كافة المهام الخاصة الموكولة إليهم، حرصا على النظام العام، وصورة مصر أمام العالم.

وفي سياق متصل، شهدت صالات السفر والوصول حالة استنفار أمني خاصةً أمام مداخل الخروج والدخول، للحد من التكدس أمام صالات السفر والوصول أمام ضيوف مصر من المسافرين والسائحين، بالتزامن مع بدء وصول ضيوف مصر المشاركين بقمة القاهرة.

استنفار أمني أمام مداخل ومخارج صالات السفر والوصول للحد من التكدس

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن ضيوف مصر من المشاركين بقمة القاهرة للسلام، بدؤوا بالفعل التوافد على البلاد خلال الساعات الماضية، حيث تم تحديد ممر شرفي لدخول القادمين للمشاركة في القمة بجميع صالات الوصول، وكان في استقبالهم وفد من العاملين بقطاع شركه ميناء القاهرة الجوي للتيسير عليهم وأنها إجراءات الوصول، خاصة أن بعض الضيوف وصل على متن رحلات عادية، نظرا لضيق الوقت، والبعض الآخر سيصل على متن رحلات جويه خاصة وتستقبلها صالة رقم 4 والمعروفة إعلاميا بصالة كبار الزوار، وهذا بخلاف استقبال صالة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولي ،لعدد من رؤساء الجمهوريات المشاركين بالقمة.

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