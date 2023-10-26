فحص 216 حالة في قافلة طبية ضمن مبادرة «أنت الحياة» بالقليوبية 

شهدت فعاليات حملة «أنت الحياة» ضمن مبادرة حياة كريمة التي أقيمت اليوم ولمدة 3 أيام بقرية نوي بشبين القناطر تنظيم جامعة بنها القوافل الطبية والبيطرية بقرية نوى ضمن المبادرة، وجاءت القوافل بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة أماني عباس كلية الطب البيطري.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتمت بالتنسيق مع الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف عواد وكيل كلية الطب البيطري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

أطباء في مختلف التخصصات

وشارك في القافلة أطباء في مختلف التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وجرى الكشف الطبي على 59 حالة باطنة، و103 حالات أطفال، و54 حالة عظام بإجمالي 216 حالة من أهالي القرية وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة .

كما قامت القافلة البيطرية بالكشف وصرف العلاج بالمجان لـ15 حالة أبقار، و10حالة جاموس، و10 حالة من الدواب، و15 حالة أغنام، و500 حالة طيور اشتملت على أمراض الباطنة والأمراض المعدية والسونار، بالإضافة إلى عمل تحاليل طفيليات لـ 5 حالات .

وأكدت جامعة بنها في بيان لها، أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة حياة كريمة، بتبني المبادرات التي تطلقها وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه مصر للعالم في النهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بآليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

أكد بيان جامعة بنها استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة، في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي.