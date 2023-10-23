مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على تقديم منح دراسية لطلاب الدول الإسلامية

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعا برئاسة الدكتور جمال سوسة، القائم بعمل رئيس الجامعة، بحضور الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية، وسامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة، ومديري البرامج، وأعضاء المجلس.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة للدكتور ماهر مصباح لصدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيينه أمينا لمجلس الجامعات الأهلية، بالإضافة لموافقة المجلس على تقديم منح سنوية لطلاب الدول الإسلامية المتفوقين.

توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب

وقال الدكتور جمال سوسة إن المجلس ناقش خلال جلسته عددا من الموضوعات منها الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، داعيا الطلاب إلى المشاركة الجادة والفعالة في الأنشطة الطلابية المختلفة من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة.

منح سنوية بالجامعة

وأشار إلى أن مجلس الجامعة وافق على تقديم منح دراسية لطلاب الدول الإسلامية، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم 100 منحة سنويا داخل الجامعات المصرية المختلفة للمبتكرين من طلاب العالم العربي والإسلامي في تخصصات العلوم والتكنولوجيا، والصحة العامة وجودة الحياة، والابتكار وريادة الأعمال، والآداب والثقافة والفنون.