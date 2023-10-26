وظيفة خالية في ديوان محافظة البحيرة.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلنت الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمحافظة البحيرة عن شغل وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي مدير عام بديوان عام محافظة البحيرة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 2016/81 ولائحته التنفيذية وهى مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بديوان عام محافظة البحيرة.

وظيفة مدير عام بديوان عام محافظة البحيرة

وأوضحت الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمحافظة البحيرة أنه للتقدم لشغل هذه الوظيفة لابد من استيفاء شروط شغلها وفقاً لبطاقة الوصف الخاصة بها المنشورة على الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وذكرت الأمانة العامة أنه على الراغبين فى التقدم لشغل هذه الوظيفة الحصول على النماذج الخاصة بها شخصياً من مقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، وذلك تمهيداً لاستيفائها .

وذكرت أنه يتم التقدم بها شخصياً للأمانة الفنية خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة.

شروط التقديم لوظيفة مدير عام في البحيرة

كما أكدت أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو بعد انتهاء الميعاد المحدد للإعلان، كما أوضحت شروط الوظيفة كما هو موضحة في الأوراق التالية