مشاهد لا توصف.. كيف تبدو فلسطين بعد انتهاء الحرب؟ (صور)

هل تخيلت مشهد انتهاء الحرب على فلسطين، وانسحاب الدبابات، وانتهاء أصوات الصواريخ؟ لحظة يتحول فيها الصراخ إلى زغاريد، ضحكات ترتسم على الوجوه، الأقصى يفتح أبوابه أمام المصلين مدى الحياة، جميعها مشاهد صممتها ساجدة عمر، بالذكاء الاصطناعي، آملًا في أن نراها واقعًا يومًا ما.

كيف تصبح الحياة في فلسطين بعد انتهاء الحرب؟

«تخيل يوم العودة»، تحت هذا العنوان صالت وجالت رسومات الأردنية ساجدة عمر، صاحبة الـ25 عامًا، التي جسدت أحلام العالم العربي في رسومات خيالية، باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، التي أبرزت صور المسجد الأقصى بعد انتهاء الحرب، وكأنه قطعة من الجنة.

لوحات تحمل الأمل صممتها الأردنية، بعد سنوات من الدمار الذي طال الأخضر واليابس دون تمييز، تستعيد فيها فلسطين عزتها بعد أعوام الصمود، أمام العدو الغاشم الذي استباح الأرض منذ أكثر من 75 عامًا.

ضحكات تتعالى، بعد سنوات لا صوت يعلو فيها فوق صراخ أهالي فقدت عزيزًا لها، هكذا جسدت ساجدة عمر المشهد بكل بساطة، وكأن الابتسامة باتت دربًا من الرفاهية بين أهالي قطاع غزة.

آلاف المواطنين يولون وجهتهم نحو المسجد الأقصى، بعد أعوام من الحصار، الطيور تحلق فوق سماء المسجد، وكأنها حصلت على حريتها بعد سنوات من الدمار، تحت سلطة العدو المحتل.

عدوان غاشم على قطاع غزة

فلسطين تواجه قصفًا غاشمًا منذ أكثر من 20 يومًا، استهدف المباني كافة، بداية من المستشفيات ما بدوره أدى إلى انهيار المنظومة الطبية بالكامل، مرورًا بالمباني السكنية وصولًا إلى المساجد والكنائس والمدارس، ما خلف عدد شهداء تخطى الـ7 آلاف شهيدًا.

المجازر تلك المرة حصدت أرواح الآلاف، وما لايزال الاحتلال الإسرائيلي يتوعد بعمليات قصف جديدة ومتواصلة، واجتياح بري من أجل السيطرة بشكل كامل على القطاع، وسط تأكيدات منظمة الصحة العالمية بأن الوضع كارثي في غزة، مطالبة بتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الطبية إلى المستشفيات، بحسب القاهرة الإخبارية.