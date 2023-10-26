أمانة «حماة الوطن» بمطروح: مصر تحافظ على أمنها القومي وتدعم فلسطين

ثَمَّن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الإجراءات التي تتخذها الدولة في حماية أراضيها وحماية الحدود وحفظ أمنها القومى من خلال جميع الأجهزة والجهات المعنية تحت إشراف القيادة السياسية للبلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مصر تدعم فلسطين

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، إننا ندعم فلسطين في الحفاظ علي شعبها، ونحن ضد ما يحدث في غزة من اعتداء غاشم من العدو الصهيوني، ونحن كشعب مصر متضامنين مع القضية الفلسطينية، والتحالف الوطني يقدم دعمة المستمر من معونات ومساعدات طبية لأهلنا في غزة.

حماية أراضينا

وأضاف النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، ببيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أرسل العديد من الرسائل للعدو الاسرائيلي، والتي اتسمت بالهدوء والحكمة مع الحسم، والذي أكد علي التزام مصر التام بحماية حدودها، مع والدفاع عن الأرض وعدم الاعتداء أبداً على الآخرين، وأن مصر جاهزة دائما للتعامل مع أى تهديدات خارجية.

يدا تبني ويدا تحمل السلاح

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح إلى أن يجب على المصريين أن يشعروا بالفخر لوجود قيادة سياسية قوية، مع التهديدات التى تحيط بنا فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها المنطقة، وتغير آراء شعوب العالم للمجازر الذي حدثت وتحدث الذي انعكس علي حكومتهم، التي تتبنى الدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد العزل من أهالي غزة بفلسطين.

حراس بوابة مصر الغربية

وأوضح أننا في محافظة مطروح خلف القيادة السياسية وسنظل حراس بوابة مصر الغربية، كما أن نصر أكتوبر المجيد سيظل نبراساً للمصريين جيلاً بعد جيل للعبور من المحن والأزمات إلى الأمل والنصر والعزة، وتاريخ اسود علي الاحتلال.