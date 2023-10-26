«مستقبل وطن» بالوادي الجديد يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة مستقبل وطن بمركز بلاط التابع لمحافظة الوادي الجديد اجتماعا تنظيميا وذلك لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار«ندعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة» لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد

وأكد كمال عبد اللطيف أمين الحزب بمركز بلاط أهمية إبراز المشروعات التي يقوم بها الرئيس في جميع المجالات من خلال عقد ندوات واجتماعات بالقرى والتواجد دائما بجوار المواطنين وحل مشاكلهم وذلك لحث جميع المواطنين على المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتحدث جمال سعد أمين التنظيم بمركز بلاط عن دعم الحزب وتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الكوادر البشرية أو التنظيمية بمركز بلاط والتواصل بين أمانة المركز والأمانات الأخرى لها بالقرى.

حزب مستقبل وطن

يأتي في مرحلة مفصلية من عمر الدولة المصرية مرحلة لا تحتمل الحياد او الرمادية خاصة اننا امام مسيرة بناء وتنمية وتعمير وتغيير جذري وشامل في كل شئون الدولة مسيرة لابد وأن تكتمل خاصة وأن مصر قطعت شوطاً كبيرا في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.

وتحدث محمد سليمان الامين المساعد بمركز بلاط عن اهميه المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والدور الكبير للشباب والمرأة في المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين وتوعيتهم.

وفي نهاية الاجتماع أكد الجميع على تأييدهم التام للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح وتأييدهم الكامل للحزب ومساندته للرئيس في قراراته وترشحه لدورة رئاسية مقبلة.