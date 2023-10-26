أمطار رعدية تضرب 8 محافظات غدا الجمعة.. وتحذير هام للمسافرين

كشفت الأرصاد الجوية عن تعرض العديد من المحافظات غدا إلى سقوط أمطار رعدية بنسبة تصل إلى 50% مع تكون شبورة مائية كثيفة تتحول إلى ضباب مع تحذيرات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية وحفاظاً على الأرواح.

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة في المحافظات تتعرض 8 محافظات «قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، بني سويف، سوهاج» وتكون رعدية أحياناً تصل إلى نسبة 50% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في باقي المحافظات، إذ يسود طقس غائم جزئيا فيما عدا محافظات شمال الصعيد إذ تشهد طقس مشمس على مدار اليوم، وتبدأ تأثير ظاهرة الضباب الكثيف بداية من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا، وتشهد محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري انخفاض في درجات الحرارة

حركة الأمواج فى البحر الأحمر والمتوسط

وعن حركة الأمواج فى البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى متر، وفي البحر المتوسط تصل إلى متر أيضا، ويكون اتجاهها شمالية غربية.