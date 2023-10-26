«س وج».. كل ما تريد معرفته عن الإعفاء الجمركي على الذهب القادم من الخارج

تقترب الحكومة من إقرار مد جديد لمبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب القادم من الخارج من أي رسوم جمركية، وفق المقترح الذي تقدمت به وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للذهب، بمد المبادرة 6 أشهر إضافية بدلا من انتهائها يوم 11 نوفمبر المقبل.

ماذا يعني إعفاء الذهب من الجمارك؟

ووفقا للمعلن من مصلحة الجمارك، في شهر مايو الماضي، فإنه سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب صحبة القادمين من الخارج على المشغولات والسبائك الذهبية، بقيمة المصنعية المقر عنها من الراكب بموجب فاتورة أو قيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبة الذهب.

كيف يتم حساب القيمة المضافة؟

وأوضحت المصلحة، أن فرض السبائك أو المشغولات الذهبية الواردة بصحبة راكب بوزن 200 جرام، يتم تحديد لها قيمة مصنعية 80 جنيها للجرام، كالتالي: «قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند الإفراج الجمركي، الوزن بالجرام 200، مصنعية الجرام 80 جنيها، إجمالي المصنعية 16 ألف جنيه، والضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% (16000×14%-2240 جنيه)».