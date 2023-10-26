وفد من الفنانين يتطوع بالهلال الأحمر لتجهيز المساعدات الداعمة لفلسطين

تطوع عدد كبير من الفنانين للمشاركة في جمعية الهلال الأحمر، اليوم الخميس؛ للمساعدة في تجهيز المساعدات دعما لأهالي فلسطين، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الشهداء، وعدد آخر من الضحايا.

وجاء أسماء الفنانين المشاركين في الوفد: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وروجينا، وريهام عبد الغفور، وبسمة، وسلوى عثمان، وإيهاب فهمي، وإلهام شاهين، وعلا غانم، ودنيا عبد العزيز.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف العديد من المدن بفلسطين، ومنها العديد من المنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها.