أشرف زكي: شطب أي فنان يتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

علق عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري والعربي على فتح معبر رفح البري، لدخول المساعدت لأهالى فلسطين، وذلك بعد سقوط عدد كبير من الشهداء وإصابة الآلاف في قصف الاحتلال الإسرائيلي.

أشرف زكي: إقامة أوبريت ليعلنوا في موقفهم من القضية الفلسطينية

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، إنه يشكر الله لدخول المساعدات لشعب فلسطين، ويتمنى أن ينصرهم الله، مؤكدا أن أي فنان يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي سيتم شطبه من النقابات الفنية الثلاثة بمصر، كما قرروا تسجيل أوبريت ليعلنوا في موقفهم من القضية الفلسطينية، وأشاد بدور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينة.

مسيرات فنية تضامنا مع غزة

وكان أشرف زكي حضر برفقه مجموعة من الفنايين إلى معبر رفح أول أمس، فيما خرجت مجموعة أخرى من الفنانين في مسيرات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني معلنين تفويضهم الكامل للرئيس السيسي لاتخاذ القرارات التي تحافظ على الأمن القومي المصري.