إلغاء تكليف مدير مدرسة وإحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق بقنا

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلغاء تكليف مدير مدرسة كلاحبن أبنود الابتدائية الجديدة، وإحالة المتغيبين عن العمل إلى الشؤون القانونية مع عدم قبول أي إجازات اعتيادية أو عارضة من قبل المدرسة عن يوم الزيارة.

أسباب إلغاء تكليف مدير مدرسة بقنا

وبحسب بيان تعليم قنا، جاء ذلك نتيجة التقاعس عن تفعيل إشراف الفناء والأدوار و وجود إحدى غرف التفتيش غير مغطاة وبيع أطعمة ومشروبات مجهولة المصدر وغير مصرح ببيعها بالمدرسة فضلا عن عدم استيفاء مستندات الوحدة المنتجة وعدم وجود شهادات صحية للقائمين عليها، وكذلك مخالفة قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باستبدال مراوح السقف بأخرى حائطية وتدني مستوى النظافة بالمدرسة.

مدرسة الشهداء

كما أحال مدير تعليم قنا متغيبي مدرسة شهداء الجزيرية بابنود إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بإدارة قنا التعليمية، ونبه على التوجيه المالي والإداري بفحص تكليفات هيئة التدريس والإشراف والجداول المدرسية وقوائم الفصول و5 سلوك.

حيث شدد محمد السيد خلال الجولة الصباحية لمدارس قرية أبنود التابعة لإدارة قنا التعليمية على محاسبة المقصرين عن تأخر الطابور عن الموعد المحدد له، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

كما أجرى بعض الاختبارات الشفوية لقياس مستوى التلاميذ في مواد العلوم واللغة الإنجليزية، وأكد على ارتباط أهداف الدرس بالواقع ومناسبتها لطرق التدريس الحديثة.

وأشار السيد خلال الجولة التي رافقه فيها أسامة قدوس مدير العلاقات العامة ورجب رزق مدير الشئون القانونية بالإدارة و حسين محمد الموجه المالي بإدارة قنا واختتمت بزيارة مدرسة ابنود الرسمية لغات إلى أهمية إخطار قسم المباني بأي ملاحظات تتعلق بالحالة الإنشائية للمدرسة التي بدأت بها الدراسة العام الحالي لمرحلة رياض الاطفال.