«تعليم قنا» تحيل إدارة مدرسة قفط الفنية بنات إلى التحقيق.. تفاصيل

قرر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة إدارة مدرسة قفط الفنية الصناعية بنات إلى التحقيق، إثر رصده بعض المخالفات أثناء الزيارة المفاجئة التي أجراها الوكيل للمدرسة صباح اليوم.

وشدد محمد السيد، على تكليف لجنة من الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية لفحص دفاتر الحضور والانصراف وجدول المدرسة والحالة الفنية لماكينات الخياطة والتريكو، ونبه على حظر دخول السيارات والمركبات الخاصة إلى حرم المدرسة.

تفعيل برنامج رأس المال وربطه باحتياجات المديرية

كما أكد الوكيل تفعيل برنامج رأس المال وربطه باحتياجات المديرية من زي ومستلزمات للمدارس العسكرية وغيرها لاستثمار المقومات الفنية وأصحاب الخبرات بتلك المدارس، وإكساب طالبات المدارس الفنية التدريب العملي المؤهل لسوق العمل بحسب استراتيجية الوزارة في منظومة الجدارات.

تحضير الدروس وموقف حضور المعلمين

كما أثنى الوكيل على المستوى العلمي لتلاميذ مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية أثناء زيارته غير المخططة للمدرسة، حيث راجع دفاتر تحضير الدروس وموقف حضور المعلمين من واقع دفتر الحضور والانصراف.

كما اختتم مدير تعليم قنا جولته التي رافقه فيها أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بزيارة مدرسة الإشراف الغربية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية، ونبه على الالتزام بتعليمات الوزير في عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية ، وتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة الطلابية.