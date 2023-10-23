إقالة مدير مدرسة في إدكو بالبحيرة لتقاعسه عن أداء عمله

أجرى يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جولة تفقدية لعدد من المدارس صباح اليوم، وقرر إقالة مدير إحدى المدارس عن منصبه لتقاعسه في أداء مهام عمله، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة، وسوء حالة النظافة والإشراف بالمدرسة.

إقالة مدير مدرسة في البحيرة

وأجرى وكيل تعليم البحيرة جولة تفقدية صباح اليوم لمدرسة كوم النصر للتعليم الأساسي بإدارة المحمودية التعليمية، ومدرسة السلام الابتدائية بإدارة إدكو التعليمية.

وتأتي تلك الجولات ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها، للوقوف على انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة بمختلف مدارس المحافظة.

وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى أنه لن يسمح بوجود أي متقاعس أو أي إهمال نهائيا، كما أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع من أجل تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب، ليظل تعليم البحيرة متميزا.

توجيهات وكيل «تعليم البحيرة» في بداية العام الدراسي

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عدة توجيهات إلى مديري الإدارات التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ شدد على الالتزام بالزي المدرسي، ونظافة المدارس، والاعتماد على السبورة الذكية، وتحديد أوقات لزيارة أولياء الأمور المدارس.