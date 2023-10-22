وكيل «تعليم قنا» يتابع سير العملية التعليمية ويشدد على الانضباط

أجرى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، زيارة مفاجئة لعدد من مدارس المحافظة، في إطار متابعته المستمرة للسير العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، تفقّد الوكيل مدارس عزبة حامد، والشهيد محمد سيد همام، والشهيد محمود سالم، ومدرسة حاجر الجبل، ومدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات، التابعة لإدارة قنا التعليمية.

وأكد الوكيل على ضرورة الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، والنظافة العامة للمدارس، وتوزيع الاحتياطي قبل بداية الحصة الأولى، ومتابعة الإشراف بمستوياته، وتسليم الكتب الدراسية المتوفرة، وتطبيق القواعد المنظمة للوحدة المنتجة، وتحقيق أقصى استخدام متاح للقاعات متعددة الأغراض، وتجديد اللافتات المتهالكة.

كما طرح الوكيل بعض الأسئلة في مادة العلوم لقياس مستوى طلاب الصف الثاني الإعدادي بمدرسة عزبة حامد، وتناول بالشرح إحدى جزئيات الدرس المحدد للتأكيد على أن المعلم أحد أرقى وأسمى المهن التي تؤثر في المجتمع وتغير مفاهيمه.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتكليفات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالمتابعة الميدانية لتحقيق انضباط العملية التعليمية بالمدارس.

ووجه وكيل تعليم قنا مديري الإدارات التعليمية بضرورة تخصيص الفترة الأولى من يوم العمل بالمرور الميداني، والفترة الثانية لاستقبال أصحاب الالتماسات وإنهاء العمل المكتبي.