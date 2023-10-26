موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر.. اضبطها الليلة

يشغل التوقيت الشتوي، المصريين في تلك الفترة الذين كثرت تساؤلاتهم عبر مواقع التواصل حول موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر لضبط ساعاتهم وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء في بيان له بشان انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي اليوم.

ونص بيان مجلس الوزراء، الصادر منذ عدة أشهر، على موعد تغيير الساعة في مصر، وتنظيم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي وأوقات تغيير الساعة، حيث بدأ تفعيل التوقيت الصيفي في مصر في 26 أبريل الماضي والموافق الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى منتصف ليل الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر

ويتبقى وقت قليل على موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي في مصر، تزامنا مع فصل الخريف، وقرب فصل الشتاء، ليبدأ الليلة تطبيق التوقيت الشتوي.

ويمكن ضبط التوقيت الشتوي، عن طريق تغيير الساعة في مصر عندما تصل الساعة الثانية عشرة بتأخيرها حوالي 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس، وهذا يعني أنّ ساعات الليل ستكون أطول من ساعات النهار، حيث سيبدأ الشتاء جغرافيًا يوم 21 ديسمبر المقبل وفق تأكيد هيئة الأرصاد الجوية.

سر تغيير التوقيت

ويأتي قرار مجلس الوزراء بتغيير الساعة في مصر من أجل ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، بجانب السولار والمواد البترولية والغاز.