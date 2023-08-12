هشام إسماعيل يزور مستشفى الناس ويدعو الأطفال لحضور آخر عروضه المسرحية

زار الفنان هشام إسماعيل، مستشفى الناس الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان؛ وذلك في إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها مشاهير الفن والرياضة والمجتمع لتقديم كافة أوجه الدعم النفسي للمرضى.

هشام إسماعيل يدعم أطفال مرضى القلب

واستطاع الفنان هشام إسماعيل، أن يرسم البسمة على وجوه الأطفال من مرضى القلب بالمستشفى وذلك بالحديث الإيجابي معهم ومع ذويهم، والتقاط صور تذكارية تجمعهم سويا، وسط حالة من التفاؤل والطاقة الإيجابية، مشيدا بالخدمة الطبية وكذلك التمريض، فضلا عن مستوى العمليات الجراحية الدقيقة التي تجري باحترافية وبالمجان تماما.

وتفقد هشام إسماعيل أرجاء مستشفى الناس من غرف إقامة المرضى، ووحدات القسطرة، والرعاية المركزة وغرفة التدريب وقسم الأشعة المزود بأحدث الأجهزة الطبية، وكذلك عدد من الوحدات الخدمية كالمطبخ الحاصل على شهادة الأيزو في جودة الأغذية والمغسلة والتي تضيف بجانب خدماتها تصنيع الكمامات وثياب الأطباء بشكل احترافي.

وفي نهاية زيارته وجه «إسماعيل»، دعوته للأطفال والطاقم الطبي والإداري، لحضور أجدد عروضه المسرحية «طيب وأمير» بمسرح ميامي، والتي يشاركه فيها عدد من نجوم الفن، على رـسهم عمرو رمزي وتامر فرج وشريف حسنى وهي من تراث بديع خيري ونجيب الريحاني من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر.