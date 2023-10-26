150 موظفا يجتازون دورة أساسيات لغة الإشارة في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة مشيراً إلى أن ‏اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.

وأوضح أن محافظة الشرقية حرصت على تنظيم ثاني الدورات التدريبية لتنمية مهارات الموظفين في التعامل مع ذوي الهمم ومستخدمي لغة الإشارة، لافتًا إلى أن تواجد موظفين قادرين على تفسير وفهم تلك الفئات يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، باعتباره الهدف الرئيسي لكل مؤسسات الدولة.

تدريب 150 موظفا من مسئولي وحدات ذوي الهمم

وأناب محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لتسليم شهادات للموظفين الذين اجتازوا الدورة التدريبية التي نظمتها لجنة شؤون ذوي الهمم بديوان عام المحافظة، لتدريب 150 موظفا من مسؤولي وحدات ذوي الهمم بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، ومسؤولي وحدات حماية حقوق الطفل علي أساسيات لغة الإشارة لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع وذوي الهمم فضلا عن تكريم فريق عمل وحدة ذوى الهمم بالديوان العام.

كما جرى تكريم المحاضرين وهم الدكتور محمد نياظي محمد عبده، مدير مركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان ومدرب لغة الإشارة المعتمد، ومحمد أحمد عاشور عوض مدرب لغة إشارة معتمد، معلم أول بمدرسة الأمل للصم بديرب نجم، سلوى عبدالفتاح عطيه السيد مدرب لغة إشارة معتمد ومترجم لغة الإشارة بكلية التربية النوعية بالزقازيق، ومحمود عزت الشافعي يوسف الشافعي مساعد معلم - مدرسة الأمل للصم بديرب نحم - محمد سليم عبد سليم عبدالله مساعد معلم - مدرسة الأمل للصم بديرب نحم وذلك بمكتبة مصر العامة صباح اليوم

الدورة التدريبية تم تنظيمها على مدار 6 أيام

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أن الدورة التدريبية تم تنظيمها على مدار 6 أيام من يوم 21 أكتوبر حتي الخميس 26 أكتوبر بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، وتدريب الحضور على كيفية التعامل بلغة الإشارة مع الصم وضعاف السمع بالإضافة لكيفية التعامل مع ذوي الهمم من مختلف الفئات.