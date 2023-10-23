رابط التقديم في دورات تدريبية مجانية على 6 مهن لفتيات الإسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن بدء مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، فتح باب التسجيل للحصول على دورات تدريبية مجانية للفتيات من الجنسين على 6 مهن، يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، ضمن مشروع تدريب مهني لـ300 سيدة، على مهن يحتاجها سوق العمل، بالتعاون مع شركة قدرة للتنمية.

تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة

يأتي في إطار خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة، والبرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، الخاص بتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة «التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر»، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات.

وأكد الوزير ضرورة التأكيد على تمكين المراة اقتصاديا، وتأهيلها وتدريبها للمشاركة في عمليات التنمية كعنصر فعال، وتوفير برامج تدريبية مناسبة لها، تساعدها في الحصول على فرصة عمل لائقة، أو بدء مشروع صغير خاص بها.

20 يوما للتدريب العملي

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن التدريب المجاني يتضمن برامج تدريبية، على مهن: «التجميل وتصفيف الشعر، وصيانة المحمول والحاسب الآلي، والخياطة والتفصيل، والتطريز والمشغولات اليدوية والنحاسية والجلدية، وصناعة الإكسسوارات».

وتكون مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف، و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص أو حرفة، وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، كما تحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية.

ويمكن التسجيل للحصول على الدورات، من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7