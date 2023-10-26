تدشين فعاليات مؤتمر «حملة بشبابها» بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد واجباً وطنياً وحقاً من حقوق الإنسان يتطلب مشاركة الجميع وخاصة الشباب الواعي وتأكيداً على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

تدشين فعاليات حملة بشبابها بمحافظة الشرقية

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ للمشاركة في تدشين فعاليات حملة بشبابها بمحافظة الشرقية التي تهدف إلى تشجيع شباب مصر المخلصين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحس وطني وتحت شعار «شباب بهوية وطنية».

وحضر الفعالية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور وليد بكري أمين تنظيم حملة بشبابها علي مستوى الجمهورية، والدكتور محمود غنيمي منسق عام حملة بشبابها بالمحافظة، ومحمد محمود رئيس مجلس أمناء الحملة ورئيس برلمان شباب مصر، وعدد من الشباب وذلك بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق.

أهمية توعية الشباب بأنواع المشاركة السياسية

بدأت فعاليات الحملة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية اعقبه تلاوه آيات من الذكر الحكيم للشاب إبراهيم زين العابدين عضو مركز شباب العصلوجي ثم كلمة للدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ أوضح فيها أهمية توعية الشباب بأنواع المشاركة السياسية وضرورة المشاركة في الحملات الانتخابية والتصويت في الانتخابات، والاهتمام بمتابعة الأمور السياسية وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية والمناقشات السياسية والانخراط في عضوية الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية هوية الشباب وتطوير قدراته وترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياته.

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية مشاركة الشباب في الحياه السياسية من خلال المناقشات وتبادل الرؤى والأفكار ووضع الآليات اللازمة لتشجيعهم علي النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية، للحفاظ على مكتسبات دولتنا وتفعيلا لأطر الديمقراطية ورسم صوره حقيقيه لمستقبل وطنا العزيز مصر أمام كافة دول العالم.