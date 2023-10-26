عاجل.. 100 جنيه هبوطا جديدا في سعر الذهب الآن.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا بلغ نحو 100 جنيه لعيار 21 في منتصف التعاملات اليوم الخميس 26-10-2023، في أسواق المعدن الأصفر ومحلات الصاغة والمجوهرات، وفقًا لما أعلنت الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-10-2023 في منتصف التعاملات، حالة من الهبوط في محلات الصاغة، خاصة جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين مقارنة بأسعار الذهب في بداية التعاملات.

سعر الذهب عيار 21

تنشر«الوطن» أسعار الذهب عيار 21، في منتصف التعاملات اليوم، إذ سجل الجرام نحو 2520 جنيها للشراء، و2470 جنيها للبيع في محلات الصاغة، يضاف إليها المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2880 جنيهاً للشراء، و2823 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2160 جنيها للشراء، و2117 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1680 جنيها للشراء، و1644 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و160 جنيها، وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 1979 دولاراً.