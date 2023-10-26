وظائف شاغرة من «الشباب والرياضة».. اعرف الموعد والشروط

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لسلسلة محمود الفار ماركت.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها وموعد التقديم، وهي كما يلي:

وظائف يمكن التقديم عليها

يمكن التقديم لشغل الوظائف الآتية:

1. سائقين رخصة مهنية (ثالثة وثانية)

2. متلقين ومحضرين طلبات

3. شيفات جبن

4. شيفات جزارة

5. موظفين قسم مجمدات

6. موظفين قسم الخضار و الفاكهة

7. كاشير

أماكن العمل: القاهرة الجديدة – الشيخ زايد

متطلبات الوظيفة

مؤهل فوق متوسط ومؤهل عال

السن لا يقل عن 20 سنة

موقف واضح من التجنيد

المميزات والحقوق

الراتب حسب كل وظيفة

يوجد مواصلات في بعض الفروع

تأمين اجتماعي - تأمين طبي خاص

فرص للترقي

كيفية التقديم على الوظائف

يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد التالي:

فرع محمود الفار - مول ارابيلا بلازا - التجمع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء.