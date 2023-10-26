حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم، حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء في مختلف المراكز للتصدي التام للبناء المخالف للقانون بدون ترخيص.

حملات إزالة تعديات ومخالفات بالدقهلية

وكشفت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا في بيان لها عن قيامها بعمل حملات إزالة فورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين أثناء المرور والمتابعة بشارع حوض مشالي بمدينة طلخا، إذ جرى ملاحظة أعمال مخالفة بدون ترخيص على مساحة 110 متر الدور الثامن علوي، وهي عبارة عن إيقاف أعمال خشبية وتنفيذ الإزالة للحوائط، وماتم صبه من السقف ومصادرة مواد البناء و التحفظ عليها وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأوضح رئاسة مجلس طلخا، أنه جرى إزالة سور مخالف لمنزل بقرية ميت نابت التابعة للوحدة المحلية بميت الكرما، مع تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة على الفور لمنع أي مظاهر عشوائية، والحفاظ على الشارع العام والمظهر الحضاري.

وفي مركز بلقاس جري إزالة حالتين من البناء المخالف بالمستعمرة الشرقية بالوحدة المحلية بالستاموني، وإزالة حالتين من البناء المخالف بالمستعمرة الشرقية بالوحدة المحلية.