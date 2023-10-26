عالم أزهري: يجب دخول الأبناء في نقاشات مع الآباء بنية البر والفضفضة

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث الأم مع ابنتها يكون من باب التنفيس عما بداخلها، والجميع يقوم بذلك؛ ولكن الأهم أن يستقبل الآباء ذلك بأمانة وصدق دون إخبار أحد بما دار في تلك النقاشات حتى لا يتسبب ذلك في وقيعة بين الإخوة وبين الأسرة كلها.

من الواجب على الجميع أن نستمع إلى والدينا بنية الفضفضة وبر الوالدين

وأضاف «قابيل» خلال لقائه ببرنامج «البيت»، مع الإعلامية مروة شتلة على قناة «الناس»، أنه من الواجب على الجميع الاستماع إلى الوالدين بنية الفضفضة وبر الوالدين، مشيرًا إلى أنها لحظات رائعة بين الأسرة، ولكن الأهم ألا يخرج تفاصيل ما دار فى تلك النقاشات إلى الخارج حتى لا يتسبب في مشكلات.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف: «ينبغي على الأم وهي تتناقش في مشكلات ابنتها أن يكون هدفها استقرار منزل ابنتها، فالأم هي البوصلة، وهناك بيوت في مصر حدثت بها مشاكل بالغة بسبب الأم سواء من ناحية أم الزوج أو الزوجة».