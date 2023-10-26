مصطفى عمار: الرئيس السيسي أكد لزعماء العالم أن حل الدولتين ينهي أزمة فلسطين

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن طلب للعالم بالاصطفاف من أجل وجود حل للمشكلة الإنسانية في غزة، مؤكدا في لقاءاته بكل الزعماء، أنه لا مجال لإنهاء الأزمة سوى بحل الدولتين.

وأوضح «عمار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس الفرنسي أكد خلال خطابه أمس، أن الرئيس السيسي هو الزعيم الوحيد الذي يضع على عاتقه حل للقضية الفلسطينية، وهي مقولة مهمة تخرج من دولة بمكانة فرنسا، تعكس للشارع العربي والمصري حجم الدور الكبير الذي تلعبه مصر منذ عام 1948 لدعم القضية، والوصول لحل عادل ونهائي للقضاء على المعاناة الإنسانية والسياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس تحرير «الوطن»، إلى أن الرئيس الفرنسي يقدر دور مصر، وما تبنته «القاهرة الإخبارية» والإعلام المصري في نقل الصورة بشكل مباشر للعالم، بعد أن ضبطنا كيانات إعلامية كبيرة تحاول تشويه الصورة، وإلصاق تهمة الإرهاب بالشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر كان دورها كبيرا في أن دول أوروبية كبيرة تغير نظرتها تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وتعترف بحق الفلسطينين في الحياة.