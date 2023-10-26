مصطفى عمار: مصر قدمت أكثر من 200 طن مساعدات لقطاع غزة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن مصر بذلت جهدا كبيرا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وموقف مصر المشرف محل تقدير من العالم بأثره بعدما رفضت مصر استقبال الرعايا الأجانب إلا بعد أن تفتح دولة الاحتلال المعبر لمرور المساعدات المصرية وقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى سكان غزة، والتي وصلت لأكثر من 200 طن من مختلف أنواع المواد الإغاثية، بالإضافة لنقل المرضى للمستشفيات المصرية.

وأوضح «عمار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، أن موقف مصر الصلب والرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ما كان العالم يدين ما يحدث داخل القطاع.

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن هناك أصوات داخل المجتمع الإسرائيلي تطالب بوقف العداون لأنهم يريدون أن يعيشيون في سلام، ويطالبون نتنياهو بوقف اجتياح غزة لأنهم سيدفعون ثمن العنف غير المبرر تجاه قطاع غزة.