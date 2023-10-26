فايز فرحات: لم يعد في إمكان أي دولة تجاهل الأزمة الإنسانية بغزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ الأزمة الجارية شديدة التعقيد ومركبة وتنذر بمخاطر ضخمة إذا ما لم يتم احتوائها في أسرع وقت ممكن.

الأزمة الإنسانية

وأضاف فرحات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الجوانب الإيجابية هنا تتعلق ببداية حدوث تغير في الخطاب الدولي ولغة الدعم للجانب الإسرائيلي، فلا توجد دولة واحدة الآن تستطيع تجاهل الأزمة الإنسانية المرتبطة بالتعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعنت في التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة».

حق الفلسطينيين

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ كل الدول والقيادات السياسية التي زارت القاهرة حتى الآن لم تستطع تجاهل الحديث عن ضرورة أن تكون هناك عملية سياسية وحق الفلسطينيين أن يكون لهم دولتهم استنادا إلى مبدأ حل الدولتين، ومن ثم، نحن إزاء تحول يحدث في الخطاب وطريقة التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل عام والأزمة الحالية.