«القاهرة الإخبارية»: رفض عربي واسع لخطة تهجير الفلسطنيين من غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيا حول الأحداث في فلسطين ورفض الدول العربية لمخطط إسرائيل، تحت عنوان «تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. الدول العربية ترفض المخطط الإسرائيلي».

وأفاد التقرير: «بينما لم يهدأ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لاقت دعوات تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم ردة فعل حادة من الفلسطينيين والدول العربية على حد سواء».

سكان غزة يرفضون مخطط الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف: «سكان غزة أكدوا رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجيرهم من منازلهم ودفعهم للخروج من القطاع، فتلك الفكرة تحمل لهم أصداء نكبة 1948، حين طرد الكثير منهم من منازلهم، لكن هذه المرة ينتابهم شعور مرير بأن كابوس طفولتهم سيتكرر».

وتابع: «موقف الفلسطينيين يتزامن مع رفض عربي لتلك الموجة الجديدية من النزوح من الأراضي الفلسطينية، إحدى النقاط الأساسية التي رسمتها قمة القاهرة للسلام، ما شدد عليه القادة وممثلو الدول المشاركون برفض التهجير ووضعه كخط أحمر لن يتخطاه أحد».

تصريح الرئيس السيسي حول القضية الفلسطينية

وأشار التقرير إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن تصفية القضية الفلسطينية من دون حل لن تحدث، وأن حل القضية لن يحدث بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، فمرارا وتكرارا أكد الرئيس خطورة فكرة عملية النزوح أوالتهجير والخروج من القطاع إلى الأراضي المصرية، مشددا أنه أمر لن يسمح به في مصر».