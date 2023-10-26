محافظ مطروح: إنشاء موقف جديد جنوب العلمين لخدمة المزارعين

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن إنشاء موقف سيارات لخدمة منطقة المغرة جنوب مدينة العلمين لخدمة المزارعين والتشجيع على الاستثمار، خاصة مع التوسع في الزراعات والاستصلاح، مما يساهم علي حركة التحرك والذهاب والإياب على مدار اليوم، بهدف التنمية الزراعية من خلال الخدمات الداعمة التي تقدمها المحافظة.

لجنة لتخصيص أرض موقف المغرة جنوب العلمين

ووجه محافظ مطروح، اليوم، بتشكيل لجنة لمعاينة إقامة الموقع المقترح تخصيص لإقامة موقف عام للسيارات بمنطقة المغرة العلمين؛ لنقل المواطنين والأيدي العاملة بالمنطقة، بالتنسيق مع شركة تنمية الريف المصري.

وأوضح المهندس محمد القط المدير التنفيذي لمشروع المواقف الموحدة بمطروح أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح جرى توجه اللجنة بمعاينة الموقع المقترح على مساحة 1000 م2 مع المطالبة بتوسعتها إلى 2000 م2 لاستيعاب مزيد من السيارات مستقبلاً على خطوط سير سيارات الأجرة، والمحدد لها مبدئيا ثلاث خطوط من منطقة المغرة إلى كلا من مدينة الحمام ومحافظة الإسكندرية ومحافظة القاهرة.

إنشاء الموقف الجديد في المغرة جنوب العلمين

ولفت مدير مشروع مواقف مطروح الموحدة أنه جرى تشكيل لجنة من مشروع مواقف مطروح ومجلس مدينة الحمام للوقوف بالمعاينة على الطبيعة والتنسيق مع شركة الريف المصري في شأن تخصيص وإنشاء الموقف الجديد بالمغرة لخدمة سكان المنطقة والأيدي العاملة بها، حرصاً على توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على سهولة وتيسير السفر للعمال والمهندسين في الأراضي الزراعية.

التنمية الزراعية في منطقة المغرة بالعلمين

جدير بالذكر أن منطقة المغرة تنشر بها مساحات شاسعة من الأراضي المستصلحة زراعياً من خلال الشركات الزراعية والمستثمرين، تحت رعاية شركة الريف المصري، ضمن مشروع المليون ونصف فدان والذي تتبناه الدولة من خلال وزارة الزراعة والجهات المعنية وزراعتها بالمحاصيل المختلفة من الحبوب والخضروات والفاكهة وغيرها بما يتناسب مع طبيعة الأرض والمناخ والمياه.

وبدأت هذه المنطقة في الإنتاج منذ بضعة سنوات خاصة المحاصيل التي تعتمد علي تحمل الملوحة وقلة المياه في الصحراء مثل فاكهة الرمان والزيتون، ونبات أشجار الجوجوبا والذي يستخدم في إنتاج الزيوت وتدخل في صناعة زيوت الشجر، ومستحضرات التجميل، وصناعة البويات وغيرها.