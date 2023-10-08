محافظ مطروح يتابع أعمال تسوية الشوارع المتضررة من السيول

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تسوية ورفع كفاءة الشوارع الترابية الجانبية بمنطقة الكيلو 4 التي تأثرت بتراكم مياه الأمطار خلال الأيام الماضية مع مياه السيول التي وصلت للمنطقة وجرى سحبها، وسرعة تعامل المحافظة معها.

تسوية الشوارع التي تأثرت بمياه السيول

وتوجه محافظ مطروح، اليوم الأحد، يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق بمطروح وعدد من مقاولي مطروح المشاركين في تنفيذ أعمال التمهيد إلى الكيلو 4 شرق المدينة، ووجه محافظ مطروح بسرعة الأعمال بما ييسر حركة المواطنين ويمنع تراكم المياه بعد ذلك خاصة، وأنه ستتم أعمال تسوية للشوارع ثم وضع طبقة أساس ودك التربة وتثبيتها استعدادا لأعمال رصفها خلال الخطط القادمة.

محافظ مطروح يستمع لمشاكل المواطنين

واستمع محافظ مطروح لعدد من أهالي المنطقة مؤكداً أنه جرى الانتهاء من رفع جميع التراكمات من بؤر تجمع مياه سيول مرسى مطروح، وجاري رفع كفاءة الشوارع بما ييسر حركة المواصلات والمواطنين، وحصر جميع الأضرار الناتجة عن مياه السيول واستقبال مديرية التضامن الاجتماعي لأي شكوى بخصوص الأضرار ومعاينتها.