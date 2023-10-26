مساعد وزير الخارجية الأسبق: مد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية ضروري

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن من بوادر الأمور والعديد من المواقف لا تنبئ إلا بانقسام أوروبي حول عدد من النقاط الأساسية، مشيرًا ألى أنه لا خلاف على أن مد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية مهم للغاية وأمر طارئ، ولكن كيف يتم ذلك مع استمرار القصف والقتل والترحيل القسري، وقصف الأماكن التي يرحلون إليها.

المواقف الأوروبية لا تنبئ بإجماع

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن المواقف الأوروبية لا تنبئ بإجماع أوروبي وإن كنا نأمله، وفي جميع الأحوال حدثت الكثير من التطورات على العديد من المواقف التي كانت منحازة بشكل مطلق لإسرائيل بعد 7 أكتوبر لتتغير اللهجة، وتتبنى صراحًة العديد من الدول مواقف إيجابية منها أسبانيا وبلجيكا وإيرلندا.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق «أظن أن وقف إطلاق النار دون استخدام لغة تخدم العنف المتزايد والإبادة الجماعية وتبرير القتل للمحتل الإسرائيلي، ففي قرار مجلس الأمن الأمريكي بالأمس كانت مسودة القرار الذي رُفض تشير إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، من من ومتى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟، وإن كان حق في القانون الدولي لا يبرر قتل المدنيين».

رفض مشروع القرار الأمريكي

وأكمل حجازي: «بالتالي كان رفض مشروع القرار الأمريكي، لأنك لو أعطيت إسرائيل هذا الحق، ستبرر كل ممارساتها دون أي أفق سياسي، كل ما ستفعله ستقول بناء على قرار مجلس الأمن رقم بتاريخ، بمعنى أن الموقف الدولي كان واعيًا للمخططات التي تجري لتصفية القضية الفلسطينية».