أحدث أفلام السينما في قاعة مكيفة بالإسكندرية.. «اتفرج بـ20 جنيها فقط»

يبحث مشاهدو الأفلام السينمائية دائمًا، عن أفضل دور العرض السينمائي خاصة ذات القاعات المكيفة، التي تقدم أحدث أفلام السينما لأشهر الفنانيين، إذ ما زالت السينما تحافظ على مكانتها بين وسائل الإعلام، لذا تقدم «الوطن» خلال السطور المقبلة، أرخص دار عرض سينمائي في الإسكندرية.

سينما الشعب

تقول أماني علي عوض، مدير عام قصر ثقافة الأنفوشي لـ«الوطن»، إنه ضمن الأنشطة الثقافية لقصر ثقافة الأنفوشي، إنشاء دار عرض سينمائي داخل القصر، وهي سينما الشعب، وتُعرض أحدث الأفلام بها فور نزولها.

وتعد سينما الشعب، أرخص دور عرض سينمائي على مستوى محافظة الإسكندرية، والهدف منها إيجاد متنفس لعشاق السينما بسعر يناسب الجميع، إذ يهدف قصر ثقافة الأنفوشي إلى نشر الوعي الثقافي بين المواطنين وليس البحث عن الربح.

سعر التذكرة 20 جنيها

وأضافت مدير عام قصر ثقافة الأنفوشي، أنّ سينما الشعب تقدم 6 حفلات يوميًا وتبدأ عروض الأفلام من الساعة 10 صباحًا ثم حفلة 12 مساءً وسعر التذكرة 20 جنيهًا، أما عروض الحفلات المسائية، تبدأ من الساعة 3 مساءً ثم 6 مساءً، وحفل الساعة 8 مساءً، وأخيرًا حفل منتصف الليل وسعر التذكرة 40 جنيهًا، وتُعرض أفضل وأحدث إنتاجات الأفلام.